Daniel Fuenzalida desclasificó audios de “Chino”Ríos”: “Tení huevos pá hablar estupideces en la tele y no tení pá contestarme el teléfono we…”

Una nueva polémica se encontraría alrededor de Marcelo “Chino” Ríos, luego de que se filtrara un curioso audio que le había enviado al animador Daniel “Huevo” Fuenzalida.

“Daniel, (habla) Marcelo Ríos. Puta, tení huevos pá hablar estupideces en la tele y no tení huevos pá contestarme el teléfono weón. Si puedes, ¿me puedes llamar o no? Eso. No quiero hablar weás…“, señala parte del audio que habría enviado el exnúmero 1.

El animador de 48 años habría respondido, también a través de un audio: “¿Cómo estai Marcelo? Te llamé. Está ocupado. No voy a hablar por teléfono contigo. ¿Quién te creí weón…?”.

Estos audios se hicieron públicos luego de que el mismo Fuenzalida los enseñara en su programa “Me Late”, de TV+.

“Podríamos hacer inmediatamente un programazo con los audios que tengo acá… El verdadero ‘escándalo de la semana’, este hombre que se volvió loco“, soltó Fuenzalida respecto a los audios.

Cecilia Gutiérrez intervino y le consultó si eran amigos, a lo cual Fuenzalida fue tajante: “Jamas hemos sido amigos“.