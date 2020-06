La lista de famosos que según Anonymous fueron asesinados y fueron informados como suicidio o accidente

Tras tres años de silencio, Anonymous volvió a sacudir al mundo con sus denuncias. El caso de racismo y violencia policial que terminó con la muerte de George Floyd, motivó el regreso a la acción del grupo de hackeractivistas.

Con fuertes revelaciones y denuncias realizadas a través de las redes sociales, Anonymous no solo se convirtió en Trending Topic este domingo en Twitter sino que la filtración de información que está publicando mantiene en vilo al poder desde ese momento.

El enigmático grupo internacional de ciberactivistas ya hizo denuncias sobre la Organización Mundial de la Salud (OMS), la muerte de Lady Di y una red internacional de pedofilia que involucra a Donald Trump, Naomi Campbell y al fallecido millonario Jeffrey Epstein, que fue condenado por tráfico y abuso de menores y se suicidó en prisión.

Pero eso no sería todo. Anonymous también habría develado que los músicos Avicii, Chris Cornell y Chester Bennington no se habrían suicidado y que el actor Paul Walker no habría muerto en un accidente, sino que todos habrían sido asesinados.

Según este equipo internacional de ciberactivistas, a todos ellos los mataron por tener información valiosa y detallada sobre lo que sucedía en las altas esferas políticas y empresariales.

De acuerdo a las denuncias, los artistas habrían concurrido a fiestas de la elite norteamericana, en las que Jeffrey Epstein y Donald Trump habrían llevado a cabo abusos sexuales a menores.

Tanto en el caso del DJ Avicii -y a pesar de que su padre aseguró que se quitó la vida- así como en los de Cornell y Bennington, según Anonymus habrían intentado denunciar estos abusos a través de sus letras o videos y, por eso, los habrían matado.

Lo de Paul Walker tampoco habría sido accidental como se informó en su momento. Casi un burla del destino, la información oficial asegura que el actor de Rápidos y Furiosos murió en un accidente el 30 de noviembre de 2013 cuando paseaba con un lujoso auto por Santa Clara, California.

Sin embargo, de acuerdo a Anonymous, Walker también habría sido asesinado porque habría tenido información de esta red de tráfico infantil y decidieron callarlo.