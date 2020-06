Paola Volpato reveló que su hermano contrajo Covid-19 y especificó cuál es su peor síntoma

El personaje que interpreta Paola Volpato en “Historias de Cuarentena” de Mega, es por lejos uno de los más elogiados por parte de los espectadores. Esto, debido a que “Lorena”, personaje que interpreta, es una trabajadora de la salud.

La excelente interpretación de Volpato se debe a la cercanía que tiene su familia con el mundo de la salud, principalmente por sus hermanos.

“Uno es médico y la otra es sicóloga. Yo me informo por ellos y está duro, muy heavy, sobre todo en los hospitales públicos. Están en la papa misma, así que cuela esa angustia, esa sensación de catástrofe”, narró la actriz a LUN.

Debido a riesgo que existe en sus trabajos, la intérprete narró que su hermano contrajo el Covid-19 la semana pasada, aunque aclaró que se encuentra bien, aunque con un marcado síntoma.

“Está en cuarentena. Tiene un problema de olfato tremendo él y su mujer. Al parecer eso es bueno, porque quiere decir que el virus se concentra en el sistema olfativo y no entra a los pulmones. Preparan la comida y no tienen idea del sabor, no saben si la leche está buena o mala y podrían comerse una manzana o una cebolla sin notar la diferencia”, aseguró Volpato.

La actriz además señaló que su padre también es médico, mientras que su madre es enfermera de la salud pública, lo cual le ha servido para armar su personaje en la producción de Mega.

“Ha sido un aporte para que el contenido sea más verosímil. El otro día tenía que buscar una razón para un ataque de pánico del personaje y les pregunté. Si podemos, de ese modo, ser más realistas y hablar de cosas que existen, genial”, sostuvo la actriz.