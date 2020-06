“Pude haber muerto…” : Nicole Block causó impacto en Instagram con fotografía de cuando era anoréxica

Nicole Block es conocida por ser parte de la teleserie “Tranquilo Papá”, y desde algún tiempo vienen narrando los trastornos alimenticios que ha experimentado en su vida.

Recientemente la intérprete de 29 años narró que, hace algunos años, llegó a pesar solo 40 kilos.

En este contexto la actriz compartió una fotografía el pasado domingo en Instagram, donde enseñó su transformación.

“40 kilos… No puedo creer lo enferma que estaba… cuando me miraba en el espejo me encontraba gorda… ahora me doy cuenta que me pude haber muerto…“, redactó en la publicación.

Aquí puedes ver la imagen: