Líder de “Guns N’Roses” arremetió duramente contra Donald Trump: “Tú fomentas el odio y la anarquía”

El cantante estadounidense Axl Rose, vocalista de la mítica banda “Guns N’Roses”, arremetió contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco de las manifestaciones que se realizan en el país tras el asesinato de George Floyd, hombre afroamericano asesinado a manos de un policía.

El mandatario recientemente aseguró que los medios de comunicación fomentan el odio y la apatía, respecto a las protestas que se generaron en todo el país.

En este contexto, Axl Roses arremetió contra Trump. “Los medios de comunicación incompetentes no están haciendo todo lo que pueden para fomentar el odio y la anarquía. ¡Eres tú!“.

Luego agregó: “Mientras comprendamos lo que estás haciendo, que tus fake news son una verdaderamente mala y repulsiva excusa para una persona con una agenda enfermiza, podremos trabajar más allá de ti para lo que sea que nos lleva a un futuro mejor y más fuerte”, cerró.

Lamestream media ISN’T doing everything within their power 2 foment hatred n’ anarchy, that’s U! As long as we get what Ur doing, that Ur FAKE NEWS n’ a truly bad, repulsive excuse 4 a person w/a sick agenda, we can work past U w/whatever it takes 2 a better, stronger future!!

— Axl Rose (@axlrose) June 1, 2020