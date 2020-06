Tommy Torres confiesa que una popular canción suya está basada en un chileno

En conversación con el programa “Con Amigos en Casa” de Angélica Castro y Cristián de la Fuente, el cantante puertorriqueño Tommy Torres confesó que su canción “Querido Tommy” está basada en la historia de un chileno que le escribió por Twitter.

Al respecto, Torres reveló: “Fue un año muy emocionante, era el comienzo de Twitter, este chico fue muy específico, me dijo que la chica que le gustaba era muy fan mía y decidí escribir una canción. Escribí esa carta utilizando sus propias palabras, para probarle a él que no hace falta una canción muy rebuscada, si no que palabras normales.

En ese sentido, el centroamericano agregó: “A la hora de conquistar a alguien, tienes que ser tú mismo. Para mí lo más romántico es que Paco haya venido a Twitter a escribir una carta como esa. Sería lo mejor del mundo conocer a este chileno.”.