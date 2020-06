Comisión para el Mercado Financiero alertó sobre “IM Academy”, organismo vinculado a Karol Lucero

La Comisión para el Mercado Financiero informó, a través de sus canales oficiales, respecto a los peligros de cualquier operación monetaria relacionada con IM Academy, la cual promocionaba y viralizaba Karol Lucero.

La CMF sostuvo “en el ejercicio de su mandato y objetivos de resguardo del interés público y de la confianza de los participantes del mercado”, advirtiendo a inversionistas y público en general sobre este emprendimiento que estaría vinculado a la venta de servicios educacionales asociados a capacitación en inversión en mercados financieros, permitiendo “ganar dinero desde casa”, a través de Internet.

“La Comisión hace presente que Mastery IM Academy no es una entidad supervisada y no se encuentra inscrita en el Registro de Corredores de Bolsa y Agentes de Valores de la CMF“, explicaron, sumando a que esta academia “no cuenta con autorización para prestar servicios de intermediación de valores en Chile, de acuerdo a lo previsto en el artículo 24 de la Ley N° 18.045, entre los que se incluyen operaciones de compra y venta de valores, servicios autorizados y otras actividades complementarias previstas en la normativa”.

A la vez indicaron que esta alerta fue levantada también por reguladores en España, Perú, Francia, Reino Unido e Italia.

Esto provocó la reacción de Karol Lucero, quien procedió a poner en privado su “grupo” de trading, además de eliminar publicaciones relacionadas, donde utilizaba logos y hashtags de IM Academy.

Disculpa y en qué se vincula a mi? Que yo haya tomado el curso para aprender trading, me pone en el lugar de los alertados nada más; así que gracias por el dato; pero no mezclemos ni mal informemos.

Jajaja sorry, en todo caso esto se aclara bien rapido….@Karol_LuceroV has recibido algun pago de ellos? Y si no, no hay problema, aunque igual la fiscalia puede investigar si es cierto o no…como esta la pera?

