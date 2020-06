“¿Y dónde viene lo chistoso?”: Ingrid Aceitón compartió singular video con su pololo y recibió ácidos comentarios

Fue el pasado 15 de mayo cuando la modelo Ingrid Aceitón presentó a su pareja por medio de sus redes sociales, con quien lleva varios meses.

Su pareja se trata de un joven conocido como “Nashito Alma Grueza“, quien realiza imitaciones y es cantante.

Este miércoles la modelo volvió a compartir un registro con su pololo, que hizo reír a algunos de sus seguidores. En el video se ve a Aceitón junto a su pareja muy románticos, y repentinamente se aprecia cómo intercambian su vestuario, lo que sorprendió a sus seguidores de Instagram.

“Y ahora estas cosas hago 🙄 Te quiero muchito”, escribió junto al video, que ya cuenta con más de 38 mil reproducciones.

No obstante, la modelo recibió algunos “pesados” comentarios de parte de los usuarios, quienes indicaban que el registro no les causaba gracia. “¿Y dónde viene lo chistoso?”, “no me reí ni al principio ni al final”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

Revisa acá la publicación: