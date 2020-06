Claudia Conserva desclasifica especial anécdota con Cristián de la Fuente en programa de Andrea Tessa por REC TV

Este viernes, en el último capítulo de estreno de la temporada de “RECordando… con Andrea Tessa”, los invitados serán la actriz y animadora Claudia Conserva y el compositor y cantante Daniel Guerrero.

Ambos tendrán un distendido, ameno y divertido diálogo con la anfitriona y rostro de REC TV. De partida, Conserva recordará sus años como figura de Canal 13, y en medio de eso se le mostrará su participación en el musical “La bella y la bestia” del estelar “Martes 13”. Ahí es cuando Claudia desclasificará una especial anécdota con Cristián de la Fuente.

“Al final se saca la máscara y nos dábamos un beso… él pololeaba y yo también. Su polola, que era una actriz de Canal 13 en esa época, estaba mirando la escena y yo no me atrevía a darle el beso”, revela la actual conductora de “Milf”, dejando ver que esa mujer era Araceli Vitta, justamente ahora ex esposa de Daniel Guerrero y con quien el intérprete tuvo un hijo. Ante aquello, el cantante le dice, entre risas, “¡qué pesada!”.

Cabe mencionar que el ex miembro del dúo “La sociedad” interpreta en el programa de REC TV el clásico tema “Nada quedará”, además de la exitosa canción “Mañana”, que él compuso para Luis Jara.

“No hay nada mejor para un compositor cuando te cantan tus canciones. Yo hago canciones para que sean del resto”, manifiesta Daniel, quien también da a conocer en el espacio de la señal retro del 13 que “siempre he querido ser Buddy Richard, porque creo que es el más inteligente de todos”.

Acerca de la participación en este programa de conversación, Claudia Conserva declara que “lo grabamos hace tiempo y recuerdo que fue un momento entretenido… nos reímos y conversamos, además de que siempre es un agrado estar con la Andrea”.

“RECordando… con Andrea Tessa”, último capítulo de estreno de la temporada, se emitirá este viernes a las 22:00 horas por REC TV.