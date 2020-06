Pancha Merino reveló que Ignacio Gutiérrez y Hugo Valencia “se odiaban” en matinal de TVN

La actriz y animadora Francisca Merino se refirió a la tensa relación que existía entre Ignacio Gutiérrez y Hugo Valencia, cuando trabajaban en el matinal de TVN.

En este contexto, Pancha Merino participó en el programa del expanelista del matutino de TVN, donde hablaron sobre Gutiérrez.

“Me cae regio Nachito, es tan buena persona, en gallo leal, educado, serio…. (ríen) Una persona en la que realmente uno puede confiar, que sabes que uno se va a dar vuelta y él va a ser tal cual, siempre el mismo…”, partió expresando Merino.

Valencia respondió a estas palabras, compartiendo el pensamiento de Merino: “Muy buen compañero de trabajo“.

Tras unos comentarios más, Hugo Valencia narró que: “La gente dice que yo me llevaba mal con el Nacho. No me llevaba mal con el Nacho…“.

Esto generó una respuesta automática de Francisca Merino, quien expresó que se llevaba pésimo. “Se llevaba como las we**! (ríen) ¡Se odiaban!”.

Valencia, además de pedirle que se callara, explicó que: “No me llevaba mal con el Nacho, para que la gente no ande escapando. Eramos compañeros de trabajo nada más“.

Pero Merino arremetió: “Se llevaban pésimo, pésimo, pésimo. El Nacho no lo dejaba hablar y lo quería echar del programa“.

“Ya, déjate. Puta la gente cacha todo, son más pillos que nosotros“, cerró Valencia.