“Lo perdí”: El lamento de Cristián Sánchez al ver cómo ha crecido su hijo Facundo

Un “sensible” mensaje fue el que publicó Cristián Sánchez a través de sus redes sociales, y específicamente, mediante su cuenta de Instargam.

El animador chileno evidenció grande que está su hijo Facundo, con una bella postal de él publicada en la red social mencionada.

“Lo perdí, ya es un adolescente… 😎😍 Como a qué edad ya no pescan a los papás???“, escribió junto al registro, el que ya cuenta con más de 10 mil “likes”.

Sus seguidores inmediatamente empatizaron con él, y se mostraron sorprendidos al ver lo grande que está Facundo: “Broma”, “A los 10 años, el mío tiene 16 y con suerte me saluda 😭”, “Mi hijo tiene 7 años y ya no me da bola”, “Ohhhh no quiero que llegue ese momento“, fueron algunos de los mensajes que recibió.

