Luis Jara responde ante críticas de su nuevo look: “Me da lo mismo si a la gente le gusta o no”

El cantante Luis Jara apareció durante estos últimos días con un renovado look. El animador lució su nuevo corte de cabello en una distendida conversación con Nataly Chilet, donde aseguró que se parece a un músico internacional.

“Cuando uno se rapa, o se corta el pelo, a las mujeres también les pasa mucho, cuando ustedes se hacen algo en el pelo es porque hay alguna transformación de por medio. No sé si estoy viviendo ese proceso, pero sí son tiempos de cambios”, afirmó Jara.

“Me da lo mismo si la gente le gusta o no. Mi señora no me pescó. Le dije ‘me voy a rapar’ y me hizo así (levantó lo hombres). Y aquí estamos”, agregó.

En ese contexto, Chilet le preguntó si iba a ser permanente este corte, el animador aseguró que “nada es tan radical hoy en día. Mi director musical me dice ‘no te veo haciendo un concierto así’. No lo he pensado porque vivo el día a día. Hoy uno no puede planificar, menos un corte de pelo”.