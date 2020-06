Ariel Levy y su vida en cuarentena: “He llorado bastante”

En conversación con el programa Aperitivo, en las redes sociales de la revista Velvet, Ariel Levy hizo varias confesiones respecto de su vida personal, la más llamativa ligada a su rutina en cuarentena, la cual está pasando en la casa de su padre en Pirque.

En medio de la conversación con Jordi Castell, el actor reveló: “soy súper de abrazar y de mirar, no me gusta el contacto virtual, me gusta hacer cariño, que me hagan cariño, así está la cosa no más. Hay momentos en los que te frustras y he llorado en bastantes momentos de este encierro, he llorado porque me gustaría estar en otro lado”.

En otro aspecto, el actor habló sobre su relación con las redes sociales. “Tengo una relación amor y odio con Instagram, con las redes sociales en general. Y creo que mi mecanismo de defensa cuando recibía alguna crítica o mala onda, quizá era un poquito pedante de cierta forma y era peor“, reveló Levy.

El protagonista de la película “Qué pena tu vida” también se refirió a su paso por el reality de Mega “Resistiré”. Al respecto, sostuvo: “Me deprimí. Producto del reality retomé una relación que había terminado, y eso no funcionó afuera, le dimos una vuelta que de repente no debería haber sido. Salí en mayo del reality y en noviembre empecé a sentirme un poco menos deprimido, estaba totalmente bajoneado. Yo salí del reality y entré a una terapia profunda”.