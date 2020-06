José Antonio Neme: “De ese tipo de periodismo yo no quiero participar”

Una potente crítica a los medios y al periodismo chileno en general realizó el exrostro de las noticias de Mega José Antonio Neme.

Al participar en el programa online de Jordi Castell “El Aperitivo”, el profesional se mostró desilusionado con la prensa actual y dijo que “de ese tipo de periodismo yo no quiero participar”, donde “no tiene ninguna capacidad de hacer un análisis cultural”.

“El día que en Italia morían, no sé, mil personas por día, nuestra preocupación era que el alcalde Lavín abriera el Apumanque. O sea, ¿qué editor con dos dedos de frente puede enfatizar la reapertura de un centro comercial en Las Condes, un centro comercial además, con todo el respeto que me merece el Apumanque, pero un centro comercial menor? No tiene la relevancia de un Costanera Center”, expresó.

“Independiente si era el Apumanque u otro centro comercial, me parece que tú puedes informarlo, no hay problema, obviamente hay que darlo. Lo mismo ocurrió el día de los permisos de circulación con la postergación. Se están muriendo mil personas diarias en España, mil en Italia, otras mil en Estados Unidos, y nosotros en cadena nacional, a la 11 de la mañana, o mostrando si se podía pagar o no el permiso de circulación. De ese tipo de periodismo yo no quiero participar”, dijo enfático, según rescató el portal LimaLimón.

“Hoy día el periodismo en Chile no tiene ninguna capacidad de hacer un análisis cultural. Y cuando me refiero a análisis cultural, no me refiero a la cultura en términos de arte. Es solamente una parte de la cultura. La cultura es mucho más que eso. Es lo que comemos, lo que opinamos, cómo nos vestimos”, dijo. El profesional agregó que “los grandes medios del mundo deberían, o tienen muchos de ellos, la capacidad de adelantarse al proceso cultural. A anticiparse a lo que estaba pasando con los homosexuales, con las familias chilenas”.

“Entonces, lo que yo creo es que si el periodismo hubiese tenido reales herramientas de observar la cultura chilena en su desarrollo entre el ’90 y el año 2000, en esos diez años hubiésemos podido anticipar que el sistema estaba dejando a muchísima gente afuera y que esos números no revelaban a la sociedad chilena necesariamente, sino que era números bastante mañosos”, señaló.

Neme explicó que “no tuvimos la capacidad de hacerlo porque el periodismo chileno está, en su mayoría… y con esto voy a ofender a muchos periodistas lamentablemente… que la mayoría está preparada para el portonazo, para el robo del cajero automático y para el asalto de la panadería, pero no para grandes investigaciones”.

El profesional agregó que “se ha generado una suerte de periodismo paralelo, que hoy día los programas políticos son un poco eso, como de periodismo para periodistas. Entonces, tú tienes programas políticos los fines de semana donde tienes políticos y periodistas que dialogan entre sí. Qué cosa más chistosa”.

“O sea, el político y el periodista, el periodista y el político, y ahí parece que se definiera la agenda. Cuando entre medio del político y el periodista hay miles de personas que no son ni periodistas ni políticos que están esperando una respuesta desde la óptica ciudadana”, cerró.