“Me abro la bata y no había nada”: Jhendelyn Núñez reveló bochornoso momento del piscinazo como Reina de Viña

La modelo Jhendelyn Núñez es una de las fuertes competidoras del programa “Bailando por un sueño” de Canal 13, que ya volvió a emitirse con medidas de seguridad tras haber estado pausado por la pandemia del coronavirus.

En este contexto, la ahora bailarina fue entrevistada por Martín Cárcamo, quien recordó su paso como Reina del Festival de Viña del Mar el año 2015.

“Fueron 10 días dejando los pies en la calle. Fue una experiencia cansadora, pero bonita”, comenzó contando, para luego hablar del piscinazo, donde usó unos cristales adheridos al cuerpo. ¿El problema? El temor a que se le cayeran porque además no sabía cómo realizar el piquero.

“Todas las reinas estaban más tiempo debajo del agua, yo estaba asustada y salí rápido y me puse la bata, porque ya tenía todo despegado (los cristales)“, dijo Jhendelyn.

“Estaba angustiada. Tenía bloqueada a mi mamá y a mi pololo de ese entonces, porque no quería transmitirles el miedo. Lo único que quería es que no se viera nada. Me abro la bata y no había nada (los cristales no estaban) y me puse a llorar como por cinco minutos“, reveló.

Luego del momento, desbloqueó a su madre, quien le dio a entender que todo había salido bien.

