"Por siempre en mi corazón...": Chef Fernanda lloró por Instagram la muerte de Ciro Watanabe

Este sábado diversas personalidades dieron su pésame a través de Instagram por el fallecimiento del reconocido chef peruano Ciro Watanabe.

El destacado cocinero de descendencia japonesa, participó en programas de cocina en Chile como “Top Chef” (TVN) y “MasterChef Chile” (Canal 13).

De ahí, una de las juezas del programa de cocina, Fernanda Fuentes, dio su sentido pésame: “Ciro querido … Guardaré por siempre en mi corazón tu sonrisa, tu intensidad y tu amor por la cocina. 🙏🏻💚🙏🏻”.

“Y te fuiste, gordo querido. No sabes lo que cuesta escribir esto, pero lo necesario que es para aceptar tu partida. Me reconforta saber que te dije siempre todo lo que te quise y que no me guardé nada”, expresó Daniel Greve, cronista gastronómico.

“Hoy voy a brindar por ti. Con mucha pena, pero será un brindis de amor, complicidad y camaradería. Un beso al cielo, gordo lindo. Un beso nikkei, Kung Fu Panda. Te quiero”, escribió en una imagen en la que aparece con Watanabe.