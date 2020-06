El gran talento oculto de Alejandro Arriagada que sorprendió a televidentes de “La Divina Comida”

Alejandro Arriagada, músico del popular grupo “Café con Leche” que se hizo conocido en el programa juvenil “Meckano” de Mega, sorprendió a sus seguidores revelando un inesperado talento oculto. El ex rostro de televisión generó comentarios tras su participación en “La Divina Comida” de Chilevisión.

En la instancia mostró su hogar, el cual decora con varios cuadros que —para sorpresa de los televidentes— fueron pintados por él. Alejandro explicó que estudió durante 8 años Licenciatura en Arte en la Universidad de Chile.

Entre las obras expuesta destaca una réplica de “La creación de Adán”, pintada por Miguel Ángel.“Cuando estaba estudiando quise hacer esta pequeña réplica y me quedó bastante bien. Me lo han querido comprar, y no lo he vendido, porque ya no tiene un valor económico, sino que como lo hice cuando era más joven, cuando me creía artista y usaba boina”, explicó Alejandro.

Finalmente, señaló que hace varios años viajó a Brasil para continuar sus estudios de arte, sin embargo ahí conoció el mundo de la música y de la samba. “Me quedé viviendo en Brasil y me puse a tocar en las escuelas de samba, toqué como en 7 escuelas de samba y estuve viviendo allá dos años“, explicó.

Actualmente Alejandro se encuentra alejado de la televisión y se dedica a proyectos personales.

