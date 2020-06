Monserrat Álvarez contó qué ocurrió con su “examen de salida” tras tener coronavirus

La animadora del matinal “Contigo en la mañana” Monserrat Álvarez publicó un video explicando cómo fue su experiencia tras dar como caso positivo de coronavirus.

“Ya recuperada del corona. 💫💫 Aquí les cuento lo que entendí acerca de los exámenes de salida porque hay harta confusión respecto a esto. 💛🧡”, escribió para dar paso al video.

“Hola amigos, aquí estoy ya en mi día 19 después que di positivo en mi examen de coronavirus. en mi pieza, fue una experiencia”, comenzó diciendo, para luego detallar que “fui asintomática los 14 días, solo dos días que me sentí débil”.

La periodista dijo que se realizó los test “que uno cree que existen como protocolo de red de sanidad. Me hice una PCR que salió negativa, pero también me hice el test de anticuerpos y salió que no tenía anticuerpos”.

Tras esto le preguntó a su doctor qué pasaba y le dijo “que es frecuente que las personas asintomáticas no presenten anticuerpos de manera inmediata”.

Se espera que la conductora del matinal de CHV vuelva a sus funciones este lunes 8 de junio junto a su compañero Julio César Rodríguez.