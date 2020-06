Alejandra Fosalba “impactó” al mostrar su tonificado físico a sus 50 años

View this post on Instagram

Ohhhh !! Encontré esta foto de Enero en Isla Mocha .. 💥Yo dándolo todo y en el fondo el bello Faro … pareciera como que estoy lista con mi capa para salvar a quien lo necesite .. pero la verdad es que fue el minuto que tuve valor para sacarme el poleron … había su viento y yo soy del tipo friolenta .. Además @martincarrascophotographycl me dijo que así iba a quedar hermosa la Foto y tenía razón .Que bella mi región del Bio Bio ❤️ A cuidarse con ganas !!!