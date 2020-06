[FOTO] Así lucía Maly Jorquiera hace más de 25 años: "Lloré tanto ese día..."

Durante los días de cuarentena muchos han recordado historias del pasado y una de ellas fue la panelista de “Sigamos de Largo” (Canal 13), Maly Jorquiera.

Con una foto de su graduación de Octavo Básico en la comuna de El Salvador, región de Atacama, recordó no solo su look sino que también a su madre fallecida.

“Año 1994, graduación de octavo, nada hacía presagiar una pandemia en nuestras vidas, bueno y que mi mamá moriría y muchas cosas más! 🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤣🤣🤣🤣🤣 #fuerzachile #fuerzamundo”, escribió.

Y agregó: “Y lloré tanto ese día, por que pasaba al liceo y dejaría de ver a muchos compañeros, no cachaba na que eso no era na y no cachaba na que estaba exagerando con la chasquilla y no cachaba na que se vería tan mal verla en la foto 26 años después y no cachaba na que uno no cacha na y qué hay que darle con fe y amor no más!! Besososososos tesoros vivos!!” (sic).

Por último hizo una recomendación: “Les recomiendo no reírse del look de mi mamá, por que es súper pica y los va a venir a penar!! 🤣😘”.