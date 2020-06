Marcelo Ríos respondió con ironía a las críticas del Movilh: “Un saludo para ellos”

El exnúmero uno del mundo en tenis, Marcelo Ríos, no tuvo reparos en responder a las críticas que recibió por parte del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), quienes salieron a defender a Nelsón Pacheco, tras un duro cruce con el deportista.

“Persista con su homofibia en redes sociales, siendo aconsejable que busque orientación psicológica para superar sus prejuicios y sobre todo, contradicciones en torno a los cuerpos masculinos semidesnudos”, fue lo que señaló el Movilh.

Y la respuesta del “chino” no tardó en llegar. “Primero saludos a los hombres del Movilh, que me han criticado, pero todo bien. ¿Qué se debería hacer con un mata de huea que lo han detenido 16 veces? El gobierno todavía no encuentra una solución”.

Este mensaje, tenía relación a un artículo que publicó Emol, quienes aseguraron que hay más de 77 mil personas que han sido detenidas más de una vez por infringir las medidas sanitarias.