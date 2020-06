Pangal Andrade reveló el motivo que lo alejó de la televisión: hay un tema del que tendría “prohibido” hablar

Pangal Andrade es uno de los más reconocidos activistas chilenos, que ha liderado una potente campaña en contra del proyecto Alto Maipo.

Precisamente sobre este tema habló Andrade, en una conversación con el periodista Yordan Ponce, durante una videollamada para la página “Avalancha Sport“.

Durante la entrevista, el deportista indicó que “lo más importante es que necesitamos que toda la gente que residente en Santiago tome consciencia de lo que se viene a futuro, tomarse un vasito de agua no va a ser tan fácil como es hoy día”.

Además, señaló que luego de 12 años liderando tales iniciativas, “ha sido terrible, porque cada vez se ve más y más a destrucción en el Cajón del Maipo, cada vez se ve cómo se viene secando, cómo viene el calentamiento global, como está afectando en el país en general”.

“Yo amo al Cajón de Maipo, yo amo estar aquí, yo quiero vivir aquí, yo quiero ir a las montañas, quiero que mis generaciones puedan ver lo que es un río, que conozcan lo que es un río, y no van a a existir”, dijo en la conversación.

Fue así como también reveló que el motivo que lo alejó de la televisión fue la exigencia de no poder hablar de este tema.

“Cada vez que me invitan a la televisión y yo hablo de Alto Maipo, (me dicen) ‘no, ¿sabes qué Pangal? lo siento, no puedes tocar el tema de Alto Maipo’, o en cualquier medio, este proyecto es rarísimo, no se puede hablar el proyecto”, indicó el deportista.

“Al final yo no fui más, porque todos dicen ‘ah, este disco rayado, todo el rato hablando de Alto Maipo"”, indicó Pangal.

Finalmente declaró que “yo estoy hablando de la contingencia, sin agua estamos todos jodidos”, cerró.

Revisa la entrevista acá: