Paz Bascuñán reflexionó sobre la cuarentena: “El mundo exterior te empieza a parecer ajeno”

La actriz Paz Bascuán, que se encuentra en cuarentena en compañía de su esposo y dos hijos, reveló recientemente en conversación con Angélica Castro en “Velvet al Desayuno”, que le costó bastante estar encerrada.

“La verdad, me costó un montón, estuve en el asombro en mucho tiempo, no poder creer lo que estábamos viviendo, estar con mascarilla, no poder abrazar. Nosotros somos muy de vernos todo el tiempo con mi familia. En el colegio de mis niños partió muy fuerte y tuvimos que hacer cuarentena de los primeros. Es sorprendente como nos vamos acostumbrando. Yo hoy día tengo más días buenos que malos”, partió revelando.

Además agregó que el tema del colegio online, la tenía muy descolocada: “nos vimos con esta exigencia muy marciana que me costó. Uno se encuentra muy de frente con el absurdo de las cosas. Estamos en un momento tan fuerte y tan complejo, y se le está pidiendo a los niños como si estuviéramos en una normalidad. Y hay un contexto muy particular, no están viendo a sus amigos, no se está considerando que estamos en medio de una pandemia. Aquí no hay una normalidad, todo esto es raro, difícil, duro”.

Por otra parte narró que de cierta forma, se “acostumbró” a la cuarentena:”Hay algo que igual me ha empezado a acomodar. Ahora esta cosa tan de los cuatro, te permite hacer cosas distintas. Después nos va a costar volver. Es muy fuerte. Me tocó salir el otro día y salí con miedo, no manejo hace no sé cuánto tiempo, el permiso, como que el mundo exterior te empieza aparecer ajeno. Pero, así como nos acostumbramos a esto, nos acostumbraremos a volver”.

Cabe señalar que la actriz actualmente se encuentra participando en la web serie “SOS Mamis”, donde está bastante plena. “Todas las que participamos somos mamás y todas tenemos chat de mamás. A veces son mi pesadilla, pero son una tribu de contención, yo lo defiendo, las quiero, pero también es un espacio esquizofrénico, hay peleas. Dijimos: esto es un material riquísimo hay que hacer algo con esto”.