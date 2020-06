“Tu mamá te va a retar”: Kel Calderón enciende las redes sociales con atrevido topless

La cuarentena a causa de la pandemia del coronavirus ha tenido a la influencer Kel Calderón trabajando en su iniciativa “Redes en caja” para llevar alimentos a las comunas más necesitadas del Gran Santiago, pero también con sus momentos de descanso.

Es así como este martes a través de sus historias de Instagram contó que, por ejemplo, al vivir sola se acostumbró a tomar desayuno en cama, para después durante la tarde hacer arder las redes sociales con una foto donde aparece sobre la cama en topless.

“Stay Home People” escribió la egresada de Derecho y sus seguidores no se demoraron en acordarse de Raquel Argandoña: “Tu mamá te va a retar 😂😂😂 me encanta!,”Que hermosa te ves funando a tu mamá esperancita❤️😍”, “Love you! ❤️ eres mi amor platonico”, “maravillosa 🌹🌹”.

En poco tiempo su fotografía sumó más de 25 mil “me gustas”.