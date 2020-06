“Aló, ¿don Giorgio?”: Pancho Saavedra se alía con Pedro Ruminot para realizar jocosa pitanza Giorgio Jakcson

Francisco Saavedra y Pedro Ruminot siguen haciendo de las suyas en el programa “Socios”, que transmite el periodista a través de Instagram de lunes a viernes desde las 22:00 horas. Como es costumbre, los días martes es el turno del comediante de conversar y bromear con la figura del Canal 13.

En el último capítulo, los dardos apuntaron contra el diputado Giorgio Jackason, a quien le realizaron una pitanza telefónica, como ya acostumbran a realizar.<

“Mira, me escribió Giorgio Jackson y me dice ‘hola, tengo unas llamadas perdidas de este número’. ¿Qué le pongo? ¿De qué radio?”. Así se comenzó a planificar la maldad contra el parlamentario, que posteriormente contestó, al decirles que llamaban de parte de la radio El Candor de Punitaqui.

“Aló, ¿don Giorgio?”, lo saludó Ruminot, personificando a alguien que lo quería estafar. “Sí, con él. ¿Con quién hablo?”, respondió.

“Usted habla acá con Jorge Mendoza. Yo soy de Punitaqui y me conseguí su número a través de Mario Kreutzberger, y estoy haciendo un tema de las inversiones”. “Estoy haciendo un tema de las inversiones. Algunos les llaman ‘estafas piramidales’, pero yo no les llamo ‘estafas piramidales’, porque no es el nombre que yo le daría. O sea, si lo piensa bien, sí lo son… Entonces, quería saber si le gustaría invertir con todo lo que es nuestra empresa de Punitaqui, porque queremos salir adelante, para arriba”, es parte de la intervención que hizo el periodista y que Glamorama replicó.

Jackson: “A mí, en general, no me gustan mucho las inversiones piramidales”

Ruminot: “Estábamos asesorados por Rafael Garay. Bueno, ahí nos dimos cuenta que, quizás, cometimos un error”

Jackson: “Oye, mira… Cualquier cosa por WhastApp. Yo de verdad pensé que me estaban llamando de la radio de Punitaqui, como me pusieron”.

Ruminot: “Lo que pasa es que yo digo lo de la radio El Candor, de Punitaqui, para que alguien me conteste. Porque sabe que el senador (Alejandro) Navarro, don Giorgio, el senador Navarro lo he estado llamando todo el santo día y la verdad es que no me contesta.

“Y yo digo ‘chuta, este gallo ¿en qué anda entonces?’. O sea lo llama Nicolás Maduro y ahí responde. Y resulta que lo llamamos de acá y no responde. ¿Qué está haciendo? ¿Se está oliendo algunas partes quizás que no debería andar oliéndose y no me contesta a mí?”

Jackson: “No sé qué estará haciendo. Pero si quizás le dicen que son de alguna radio de la Octava Región quizás contesta, aunque ahora que no hay reelección quizás ya no le interesa mucho contestar”

Ruminot: “Oh, me gustó el palito que le está dando al senador, porque la verdad es que el senador me tiene bien engañado. Yo lo quería invitar, sobre todo al senador Navarro, para que me ayude con la plata. De repente le llegan algunas lucas del Nicolás Maduro”.