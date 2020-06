Clarisa Muñoz se “quebró” con dramática historia de abuela que vive al lado de vertedero junto a sus seis nietos

Una dramática historia se pudo presenciar este miércoles en el programa “Aquí somos todos” de Canal 13, espacio que es conducido por Ángeles Araya.

La historia se centró en Uberlinda y Gerardo, una pareja de adultos mayores que vive en precarias condiciones en un campamento de Peñaflor.

No obstante, toda la atención se desvió a la vecina de esta pareja, Isabel, una adulta mayor que vive a pasos de un basural y que está a cargo de sus seis nietos.

“Todo lo que yo hago es para ellos, yo pido ayuda para ellos. Que tengan otra vida”, dijo la abuelita en el espacio de Canal 13.

A esto agregó que “no es digno donde están viviendo, por las infecciones. El sueño de ellos es poder salir de acá, tener su casa o una mejor calidad de vida”.

Tras este momento, Clarisa Muñoz -la periodista que estaba abordando esta historia- fue sorprendida por una de las nietas de Isabel, de 7 años, quien entregó un sensible relato.

“Mi abuela es trabajadora, nos hace todo, la comida, nos lava, nos cuida cuando mi mamá se va a trabajar. Si ella no está con nosotros me muero de pena, porque yo quiero a mi abuela”, dijo la pequeña.

Asimismo, indicó que “mi sueño es tener una casa porque aquí no me gusta vivir. Porque andan ratones, en mi pieza también hay y mi mamá no puede dormir, porque piensa que le pueden pasar por la cara a mi abuela o nosotros”, fueron parte de sus palabras, que no tardaron en “quebrar” a la periodista Clarisa Muñoz.

“No es justo que los niños vivan en estas condiciones, y que no haya más qué hacer, porque la familia depende de los recursos, y no los tengan”, dijo la comunicadora entre lágrimas.