Gala Caldirola volvió a publicar nuevo “bikinazo” y se justificó antes de tiempo: “No me critiquen”

La modelo española Gala Caldirola se ha mantenido bastante activa en Instagram durante el último tiempo, publicando una serie de “bikinazos” en los últimos 4 días.

Este hecho no pasó nada desapercibido en las redes sociales, pues en las últimas tres fotografías la esposa de Mauricio Isla utiliza el mismo bikini, hecho que ella misma destacó en la última postal que compartió, para evitar críticas.

“Si, es el tercer día que me pongo este bikini, no me critiquen“, partió señalando. Luego agregó: Tengo que hacerle las fotos sin que se de cuenta, sino, no me deja“, refiriéndose a su pequeña hija Luz Elif.

La postal, como era de esperar, recopiló positivos comentarios. “Par de mijitas ricas” escribió el manager Suro Sola, mientras que otros escribieron “Cuerpazo” y “Preciosas las dos“.

Aquí puedes ver su publicación: