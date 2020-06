La reacción de Nicole Moreno ante las ácidas críticas que recibió en redes sociales

View this post on Instagram

SIGUE Y APOYA 💪🏻❤ a mis amigos de @montecarlorentacar Aquí me ven protegida con guantes 🧤 , mascarilla 😷 y cuidándome con todas las medidas de seguridad para que nada me pase!! Montecarlo Rent a Car 🚘☀️ simplemente LO MEJOR EN SERVICIO!! . . . . . . . . . #montecarlorentacar #rentacar #santiago #chile #urgencia #transporte #transporteseguro #covid19 #coronavirus