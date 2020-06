Paty Maldonado y su férrea defensa a realización de “Bailando por un sueño”: “No porque estemos viviendo un momento tan terrible vamos a seguir pegados en la misma mierda”

En una nueva emisión del programa de YouTube de Patricia Maldonado, Claudia Schmidt y Catalina Pulido llamado “Las Indomables“, las animadoras abordaron la “polémica” realización del programa “Bailando por un sueño” de Canal 13, en medio de la emergencia sanitaria que se vive actualmente a causa de la pandemia de coronavirus.

Patricia Maldonado respaldó la emisión del espacio, aunque criticó la “falta” de medidas sanitarias que han tomado para prevenir el contagio de Covid-19.

“Yo creo que sí, la gente tiene derecho a un escape, (tiene derecho) a que tengan un programa de entretención. Es la forma en lo que no estoy de acuerdo. Debieron tomarse todos los resguardos habidos y por haber”, sostuvo.

“O sea, para no correr riesgo de que la gente se contamine, no tener el drama de que se enfermó uno de ellos, si se puede morir uno de ellos, buscar una fórmula donde estén separados, donde no estén juntos para que no se contaminen“, explicó posteriormente la animadora.

Posteriormente, la cantante se refirió al “estallido social” generado el pasado 18 de octubre del 2019, señalando que “todos los días hablaban de la misma huev… no había un cambio”.

“A continuación vino la pandemia”. Tras esto, afirmó que bajo su visión “también tenemos derecho a la distracción, sólo que tenemos que tener cuidado, ser responsable de cómo se va a hacer el programa“.

“Creo que no está mal, el programa no me gusta, lo encuentro fome y antiguo, la forma en que lo hicieron me parece irresponsable, pero la gente tiene derecho a una distracción. No porque estemos viviendo un momento tan terrible vamos a seguir pegados en la misma mierda”, cerró.