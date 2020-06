Periodista de Buenos Días a Todos lloró y relató cómo han sido sus días contagiada con el Covid-19

Este miércoles, el matinal Buenos Días a Todos mostró una de las caras de la moneda difíciles con la pandemia del Covid-19. El espacio televisivo graficó lo que ha sido la cuarentena de la periodista de TVN, Tania Mardones, quien lleva 15 días con el coronavrius.

“Cuando supe que tenía Covid estaba en el trabajo y lo primero que pensé es que fui la primera en contagiarme del equipo, que van a ir muchos a cuarentena preventiva, empiezo ver las consecuencias. También pensé en mi familia, cambió la dinámica de muchas personas por una que se contagió”, comenzó diciendo.

“Nunca le tuve terror a enfermarme, siempre intenté hacer mi trabajo lo mejor posible. Cuando me di cuenta que si me podía contagiar pensé que tendría que modificar el estilo de vida. Ha sido un trabajo emocional súper potente”, afirmó.

“Hay días en que uno está tan ‘bajoneada’, que no he querido ni tomar el teléfono, porque me canso de explicar cómo me siento. Sé que todos están preocupados, pero a veces uno se siente con más presión de recuperarse “, agregó.

“He visto tantas cosas en la calla con lo que he reporteado. Hay gente a la que discriminan por tener Covid. Mucha gente se le habla al que se puede enfermar, pero no al que está enfermo. Eso es importante, el apoyo emocional que se necesita”, cerró.