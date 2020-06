Remigio Remedy reveló sus secretos para tener tonificada figura a sus 55 años: “Así comienzo mi día…”

El actor Remigio Remedy ha dejado sorprendidos a sus seguidores debido a su trabajada figura a sus 55 años, lo cual ha enseñado en múltiples registros en las redes sociales.

Principalmente en Instagram el intérprete ha enseñado alguna de sus rutinas de entrenamiento, lo que lo han mantenido en un increíble estado físico.

En este sentido entregó más detalles para LUN, donde aseguró que hacer ejercicios para él, es como volver a ser niño. “Cuando chico veía películas y jugaba mucho solo. Jugaba a ser boxeador, luchador, romano. De repente siento que hoy estoy haciendo lo mismo, pero más grande y con más técnica“.

El intérprete, padre de seis hijos y con un matrimonio de más de 20 años, además es cinturón negro en taekwondo, además de manejo en kick-boxing, jiu-jitsu brasilero y taichí.

“Más que la caluga, el ejercicio te mejora, te protege, se fortalece el cuerpo así. Yo no me creo deportista, yo me relaciono con mi cuerpo y mente, en gran parte por las artes marciales“, expresó.

Esta pasión por el deporte lo llevó a dar clases durante 3 meses en el Sportlife de Peñalolén, antes de que iniciara la pandemia del Covid-19. Esto, en base a lo que ha aprendido a lo largo de los años, lo cual ha sido agradecido en las redes sociales por sus seguidores.

“Siempre he tenido mi propio entrenamiento, mis objetivos son de movilidad: saltar un muro, subir un árbol, no es mi objetivo llenarme de músculos. Combino artes marciales con ejercicios. Tengo varias rutinas”, sostuvo Remedy

Una de sus rutinas consiste en realizar 9 ejercicios funcionales, de 40 segundos, con descansos de 10”, para luego realizar un total de ocho minutos.

“Empiezo con sentadillas, luego planchas tocándome los hombros. Luego me levanto y hago jabs y rectos sin parar. Posteriormente hago estocadas hacia atrás y planchas levantando una pierna y un brazo. Tras eso lanzo patada semicircular con la pierna adelantada y después con la atrasada. Y al final se termina todo con golpes de puño y patadas. Yo hago tres de esas al día, así empiezo mi día“, reveló.

Aquí puedes ver partes de rutinas de Remigio Remedy: