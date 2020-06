Álvaro Ballero reveló su secreto para bajar más de 10 kilos durante la cuarentena

View this post on Instagram

Y así he bajado caso 10 kilos en 2 meses de cuarentena… ⚡ Bajando la ingesta calórica a 1700 calorías por día (mido 178cms. y pesaba 91 kilos). 🤪 Harta proteína, algo de grasa y poco carbohidrato. Todo en ayuno intermitente, paso 16 horas sin comer (mi última comida generalmente es a las 23hrs. Y mi siguiente es a las 15hrs.). 🤗 Entreno 5 veces a la semana con implementos de supermercado, colchoneta y elásticos que compré en el líder… Más unas bandas elásticas de Alíexpress que me costaron 18 lucas, llegaron en menos de 1 mes. 💪 1 día a la semana me salgo de la dieta y como todo, sin límites y tomo harta cerveza o sour… En la semana puedo tomar hasta 1 copa de vino, diaria😱 Después de la oficina, llego a la casa tipo 21hrs. Me baño y hago ejercicios, unos 40 minitos.