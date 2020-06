Argandoña protagonizó tenso round con coach de Jhendelyn Núñez en “Bailando”: “No quiero discutir contigo”

En un nuevo capítulo del estelar de Canal 13, “Bailando por un Sueño“, se vivió un tenso momento tras la presentación de Jhendelyn Núñez en el baile árabe.

La joven, que se presentó en el escenario junto a Yerko Aliaga y obtuvo positivos comentarios por parte de Francisca García-Huidobro y Eva Gómez, no logró conquista de la misma forma a Raquel Argandoña.

“Este baile se caracteriza por ser sensual y sugerente, pero me pasó algo contigo esta noche. Me faltó más movimiento de cadera, de abdomen y pelvis. Creo que le bailaste mucho a tu pareja, y en este baile la sensualidad la tiene la mujer“, sostuvo la miembro del jurado.

Tras explicar este punto, evaluó a la pareja con un 4, lo que generó la inmediata reacción de Daniela Martínez, coach de Jhendelyn, que explicó la idea de su show: “Me gustaría aclarar que la historia que nosotros quisimos contar, es que Yerko se encuentra con esta jaula encantada donde está Jhendelyn encerrada por un hecho, y el objetivo era encantarlo a él“.

Esto provocó una dura respuesta de Argandoña, quien además aseguro que tomará medidas ante los “reclamos” de los coaches: “Me molesta que siempre las coaches nos rebaten, la opinión y la nota que nosotros les ponemos. Les quiero decir que cada vez que me discutan mi nota, les voy a bajar un punto“.

La jefa de los coaches, Brigitte Kattan, intervino: “Raquel es nuestro trabajo“, precisó. Por otra parte, Daniela agregó: “No estoy discutiendo la nota, y es primera vez que hablo con lo que dicen ustedes“.

Argandoña concluyó este tenso debate, expresando que no quería profundizar en la diferencia de opinión: “No quiero discutir contigo, no quiero ser mala onda, es mi nota y quiero que se me respete“.

A pesar de la nota de Argandoña, Jhendelyn Núñez logró obtener positivas calificaciones por parte del jurado, e incluso recibió dos puntos del BAR.