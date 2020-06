Bombo Fica sobre eventual show online: “Es medio complicado, pero vamos a tratar de experimentar”

El destacado comediante chileno, Bombo Fica, anunció que está estudiando la posibilidad de realizar un show de manera online, en medio del período de cuarentena que muchas personas están haciendo tras la emergencia por la propagación del coronavirus.

“Yo la verdad es que estoy haciendo un estudio para poder hacer algunos show online que tengan atmósfera”, comentó el comediante, en conversación con el programa El Rompecabezas de Radio Agricultura.

No obstante, aseguró que llevarlo a cabo tiene su grado de dificultad, ya que, según él, “la comedia hoy en día bajo este formato es muy fría, no tiene atmósfera, entonces cuesta mucho reencantar al público, no es lo mismo que en vivo”.

A esto agregó que “antes los programas se hacían con público por lo mismo, para crear esa atmósfera, porque es importante tener esa reacción de la gente en el momento”.

Sobre esto, puntualizó en que “el público le da esa atmósfera, el ambiente que se necesita sobre todo en la comedia, así que ahí estoy tratando de ver de qué manera podemos plantear un espectáculo que encante y que no aburra“.

“Es medio complicado, pero ahí vamos a tratar de experimentar”, añadió Bombo Fica.

Encuentro con jugadores de la Universidad de Chile

El triunfador del Festival de Viña del Mar también abordó lo que fue su encuentro con el plantel de la Universidad de Chile, organizado por Hernán Caputto.

Sobre este momento, afirmó que “contamos algunos chistecitos, conté algunas anécdotas también. La verdad es que fue una conversación bastante lúdica, hablé de mi experiencia como futbolista amateur, y nos reímos un poco de lo cotidiano”.

“Yo les contaba a los muchachos que yo sigo todas las reglas, que me pongo mascarilla cuando salgo, mi protector, mis guantes”, contó finalmente el comediante.