“¿Hace cuánto que no duerme?”: La pregunta que descolocó por completo al doctor Ugarte

En una nueva emisión del matinal “Mucho Gusto” de Mega, se vivió un sensible momento protagonizado por el reconocido doctor Sebastián Ugarte.

Todo comenzó cuando el espacio matutino mostró lo que se vive en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la clínica Indisa, en medio de la emergencia que se registra actualmente a causa de la pandemia de Covid-19.

Uno de los entrevistados fue el doctor Ugarte, quien relató cómo es la cruda realidad que se vive diariamente en la unidad.

“Es un verdadera tragedia“, expresó el profesional, agregando que “esto no lo había visto nunca y es de una tremenda gravedad. La gente pareciera no entender la gravedad de la situación. No sé qué más decirle a la gente, cómo explicarle”.

Fue en este contexto que la periodista Carolina Cárcamo le consultó a Ugarte en medio del reportaje cómo se sentía, e incluso fue más allá, preguntándole: “Hace cuánto que no duerme doctor?”.

Esta pregunta descolocó al doctor, a quien se le llenaron los ojos de lágrimas. Incluso, Ugarte pidió un momento para poder contener su emoción.

“¿Es difícil conciliar el sueño?“, volvió a consultar la periodista al querido doctor. Ante esto, Ugarte respondió de la siguiente manera: “Hay mucho trabajo (…) quiero que poco a poco esta enfermedad pase, llegue la primavera y se pueda volver a la vida normal. Que hayamos podido recuperar a la mayor cantidad de gente posible”, concluyó.