La postal con la que Gissella Gallardo celebró su aniversario de matrimonio con Mauricio Pinilla: “Te amo hasta la luna”

La emprendedora Gissella Gallardo el día de hoy sorprendió en sus redes sociales tras publicar una fotografía junto a su esposo, Mauricio Pinilla, con quien se encuentra de aniversario.

“Happy anniversary @pinigol9 love you to the moon and back. #9añosreligiosos“, redactó en la postal donde ambos visten su traje de matrimonio.

La imagen recopiló positivos comentarios, donde los internautas le desearon felicidades, así como que tiene una “linda familia“.

Aquí puedes ver la imagen: