Michael Roldán reveló que lleva 81 días sin fumar: antes fumaba hasta dos cajetillas

El periodista Michael Roldán reveló recientemente un importante logro que ha conseguido durante la cuarentena del covid-19.

Roldán, en conversación con La Cuarta, narró que lleva 81 días sin fumar, “desde que partió todo esto más fuerte y nos dijeron que “Casa Club” ya no iba”.

De acuerdo a Michael, esto comenzó cuando “en el programa, y estaba invitada la Dra. Carolina Herrera. Tal como es costumbre, en comerciales me fui a fumar un pucho. Ahí fue cuando me pescó y me contó los peligros que traía el fumar con todo esto del Covid- 19“.

Luego agregó: “Cuando llegué a la casa dije que no me volvía a comprar una cajetilla”.

No obstante, esto no fue fácil. “La primera semana me comí todos los chocolates por la ansiedad. Pero después de los 21 días y sin nada que me provocara fumar, aparte que vivo solo, logré dejarlo”.

También narró que tras volver al programa, no cayó en la tentación. “Era típico revisar la pauta y fumarse un cigarro, pero no me dieron ganas“.

Luego detalló los niveles de su vicio: “Yo era de los que no me podía tomar un copete sin fumar, en un carrete hasta dos cajetillas. Una me duraba dos días, pero ya no más“.

Finalmente reveló los motivos de esta decisión: “Lo hago por mis viejos que fuman, y quiero ser como un modelo para ellos, para que no sigan. Aparte, con el virus, y tomando en cuenta que están de los 60 para arriba, es peligroso“, cerró.