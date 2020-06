"Se hace el choro conmigo...": Diputada Hoffmann arremete contra Jean Philippe y enrrostra su silencio en discusión con Jadue

La discusión entre Monserrat Álvarez y el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), sigue dando coletazos. Esta vez sucedió en el mismo matinal de Chilevisión, “Contigo en la Mañana”, pero en la vereda opuesta. La discusión se dio entre la diputada María José Hoffmann (UDI) y Jean Philippe Cretton.

Además de la parlamentaria, en el panel también estaban invitados el senador Manuel José Ossandón, y los alcaldes de Macul, Gonzalo Montoya, y de Cerro Navia, Mauro Tamayo. Fue con este último que la discusión comenzó a tornarse tensa, pues propuso la nacionalización de empresas que requieran ayuda económica por parte del Estado.

Cuando Hoffmann argumentaba en contra de esta idea, Tamayo la interrumpió diciendo que “lo esta haciendo Francia”. Esta intervención, con el desfase de audio, no le causó gracia a la diputada y recordó la pelea de ayer que sucedió con Jadue.

“Ah bueno, si no puedo hablar, chuta, me veta la Monse y me veta el está interrumpiendo ahora…”, alegó la diputada. Cretton no se sintió cómodo con el alegato, por lo que aclaró: “La estamos escuchando diputada, solamente hacía la intervención el alcalde Tamayo que esto no es antiguo, que se está realizando en Europa”.

Una vez terminada la intervención de Hoffmann, el animador no dejó pasar el punto, e insistió: “Tenemos una variedad de tema, me gustaría pasar a uno de ello, no sin antes dejar súper en claro a raíz de lo que pasó ayer con el alcalde Jadue y lo que acaba de decir usted, no hay ningún veto hacia ningún político en el programa. No soy dueño de casa, pero me parece una pantalla sumamente pluralista en la cual participan distintos colores, con intervenciones largas extensas, entonces no me gusta que se empiece a instalar esa idea de que nosotros cortamos o algo por el estilo”.

Hoffmann: “Me parece bien, dígaselo a Jadue, no a mí en todo caso”.

Cretton: “Se lo digo a todos, a quienes nos ven, a Jadue a usted, no hay ningún interés de veto”.

Hoffmann: “Ayer no se lo dijo”.

Cretton: “Ayer decidí quedarme callado, y fui castigado por eso diputada, así que hoy día se lo digo”.

Hoffmann: “Ah y se hace el choro conmigo, está bien, bueno, está bien, se lo agradezco”.

Cretton: “Le tocó a usted, sino le hubiese dicho a Jadue, pero no se lo digo con ninguna mala intención, se lo digo como una visión canal. La intención pluralista de escucharlos a todos”-

Hoffmann: “Solamente quise interrumpir, entonces como me acordé que Montserrat había dicho que esto era un diálogo, entonces no me quedó tan claro. Yo solo hice una pequeña intervención. Yo sé que ustedes conducen, y hay que ser respetuosa de eso también, pero yo no me he sentido vetada. Claro, cuando estoy hablando y no me dejan terminar un idea es fome, pero por el contrario, valoro machísimo, es el matinal donde más me convidan”.