Amparo Noguera reflexionó sobre la cuarentena: “Hay que seguir viviendo y avanzando, los que tenemos la posibilidad”

La actriz nacional Amparo Noguera conversó con Jordi Castell en el programa transmitido por Revista Velvet, donde repasó su vida personal y carrera televisiva.

La actriz partió comentando que ha vivido esta cuarentena junto a su marido Marcelo Alonso, angustiada por la situación. “Estoy en cuarentena, en mi casa, con toda la angustia que esto implica, pero si uno habla un poco más allá de uno mismo, estoy bien, con salud, en una casa, estoy bien, agradecida por eso y consciente”, expresó.

En la misma línea relató que al inicio de la cuarentena se encontraba estrenando una obra de teatro, en la que alcanzaron a realizar dos funciones. “Tuvimos que cerrar el teatro, y esa obra es maravillosa. Nunca más fuimos, listo, todo se detuvo, todo cambió. Esto ha sido terrible, cerraron los teatros y a nadie le importa. Uno no puede actuar solo en la casa, no existe, no se puede”, sostuvo.

No obstante, encontró una salida para esto, lo que la tiene bastante contenta y tranquila. “Son obras cortitas, de media hora y después se conversa de la obra, cada uno desde su casa. Me ha salvado, da la sensación que estoy haciendo algo. Una vez a la semana o dos veces a la semana tienes ese encuentro con la gente. Hay que seguir viviendo y avanzando, los que tenemos la posibilidad“, explicó.

Finalmente, tras ser consultada por la televisión, la actriz señaló que existe una crisis en general.”Yo creo que obedece a la crisis de televisión como formato, tienes mucho más donde elegir, está Netflix, hay todo un público que se fue para allá, y los que no tienen acceso a Netflix se quedan con las teleseries. Entró menos plata, menos rating, menos comerciales, menos avisaje, y eso hace que todo cambie y todo se mueva. Yo no entendí que no hubiera una lucha por mantener las áreas dramáticas. A la gente le gusta ver a los actores chilenos, la gente quiere a sus actores, una pena que no hayan seguido velando por las áreas dramáticas”, cerró.