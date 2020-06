“Eres poco consecuente”: Marcelo Díaz fue criticado por estar con su hija en cuarentena y esta fue su respuesta

Hace ya varios meses que la animadora Millaray Viera anunció su separación del diputado Marcelo Díaz, causando gran expectación entre sus seguidores.

Desde ese momento que ambos han buscado formar para poder ver a su única hija en común: Celeste, y más aún en el contexto de la emergencia que se vive actualmente a causa de la pandemia de Covid-19.

Aunque al parecer, esto no habría sido un impedimento para el parlamentario, puesto que de igual manera ha podido compartir con la pequeña, en medio de las medidas que ha establecido el Gobierno para frenar el avance de la enfermedad.

Cabe señalar que en estos momentos existe un permiso para padres separados, para trasladar hijos de la casa del padre o madre hacia otra vivienda, en el marco de la cuarentena establecida en el Gran Santiago.

Y es debido a este permiso que Díaz pudo ver a su hija, mostrando una imagen del momento a través de sus redes sociales.

No obstante, Díaz fue criticado por un usuario, quien indicó lo siguiente: “Eres poco consecuente….muchas familias no han conocido ni sobrinos nietos, no han visto a sus padres porque no pueden salir y tú si.!!!????…o le llevas la contra al gobierno!?? para reflexionar…..y las videollamadas a ti no te sirven?“, le dijo.

Ante esto, el diputado no dudó en contestar: “Oye bot ver permiso número 11”, declaró, aludiendo al permiso otorgado por Carabineros.