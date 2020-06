Esta es la primera fotografía “oficial” publicada por Paloma Mami junto a su novio en su Instagram: la compartió por especial motivo

La cantante chilena Paloma Mami suele compartir diversos registros de sus actividades diarias en redes sociales, ya sean relacionados a su vida profesional como también personal.

No obstante, la artista nunca había publicado una fotografía oficial junto a su novio Roa, con quien ya lleva varios meses de relación.

Sí lo había hecho a través de la sección de “historias” de Instagram, donde la chilena ha compartido diversos registros con el artista puertorriqueño.

Este viernes fue la excepción y Paloma publicó dos postales junto al galán, donde lucen con “look” muy urbanos.

El motivo fue el cumpleaños de su novio, a quien le dedicó emotivas palabras: “Happy birthday to my hitta. Kobe year gon go crazyyy”, escribió la chilena.

Revisa la publicación acá: