Julio César Rodríguez reaccionó a video que unió los momentos más “emblemáticos” de él en la televisión

Durante la jornada de ayer, el animador Julio César Rodríguez reaccionó a un registro audiovisual realizado por “Nano videos”, donde comentan algunos episodios de su vida tanto en lo profesional como en el ámbito privado.

“Julio César Rodríguez, para algunos uno más de la televisión, para otros el hueó… de Hombres de Negro, y para muchos la voz del pueblo”, comienza indicando el video, donde aparecen algunos momentos más emblemáticos del comunicador en la televisión.

Además, en el registro visualizan diversos “memes” que le han realizado a JC Rodríguez, causando risas en los usuarios de las redes sociales.

Tras esto, el conductor del matinal “Contigo en la mañana” reaccionó al video y escribió el siguiente mensaje: “Son geniales los cabros de @nano_videos !!!! De verdad me he reído como El Guasón!!!! Han creado una tremenda plataforma que ha incentivando a niños y adolescentes a estar informados!!! Me saco el sombrero por ustedes! Gran trabajo de todos!🎤🎧🎬😜“, dijo.

Revisa acá el video: