Pamela Díaz se arrepintió de “en vivo” con Jean-Philippe: “No hago más transmisiones entonada”

Hace unos días Pamela Díaz protagonizó una transmisión en vivo junto a su colega y amigo Jean-Philippe Cretton, donde el efecto del alcohol hizo efecto en “La Fiera”, quien ahora se arrepiente de aquello.

Al menos eso señaló con diario La Cuarta.”El otro día hice un ‘en vivo’ y me arrepiento. Esta transmisión la hice porque estoy sobria y porque se trata de La Cuarta. Ya no hago más transmisiones entonada“, sostuvo.

Luego continuó: “Me dio lata, después me llamó mucha gente. Igual lo pasé bien, pero hubo cosas que no me acordaba al día siguiente. Hasta mi mamá me llamó para retarme, jajajá”, aludiendo a su encuentro con Jean-Philippe.

En otros temas, “La Fiera” expresó que antes de la pandemia estuvo a punto de operarse para no tener más hijos. “Es suficiente con tres. Tengo 39 años y me quedan 23 para seguir trabajando y mantener a mi hija más chica. Es un desgaste heavy“.

Sobre el camino profesional, la comunicadora expresó que tiene ganas de enfrentarse a nuevos desafíos. “Hoy no me veo en un matinal. El año pasado pedí un programa de servicio y luego pasó todo esto“, relató.

Finalmente fue consultada por el coqueteo que existe con su compañero Jean-Philippe, del cual se ha especulado mucho durante el último tiempo.

“Hay un tema de morbo de la prensa y la gente, porque nos llevamos bien, existe comunicación. Nos tocaba estar todo el día en el canal juntos, pero no hay nada. Sí tuvimos un coqueteo buena onda y nada más. Nunca nos besamos ni anduvimos de la mano”, cerró Díaz.