“Buenos tutos”: Francisca Merino impacta con sensual vestido y da su clave para la cuarentena

La actriz Francisca Merino se mantiene en cuarentena y eso no la ha detenido para subir sensuales postales a su cuenta de Instagram, donde este sábado cautivó a sus seguidores.

En su mensaje, la actual influencer también dio sus claves para llevar a cabo estos días de cuarentena y dijo que con esto podría sentir tranquilidad.

“Siento que manteniendo orden (deporte, alimentación sana y meditación) gratitud 🙏🏼(agradezco todo lo q tengo y vivo ) y humildad (para recibir lo q no me gusta como un aprendizaje y no llenarme de bajos sentimientos como el miedo, la rabia), solo así con un trabajo diario y constante siento tranquilidad“, escribió la exartista de reconocidas teleseries.

Sus seguidores alabaron la fotografía, su vestido y sobre todo sus piernas: “Buenos tutos Pancha”, “Qué linda te ves”, “hermosa”, “Te ves estupenda!!”, “Las mejores piernas”, “no sientes frio con ese vestido??”, le escribieron.