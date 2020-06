“Te amaré por siempre”: Actriz de “Verdades ocultas” sufrió importante pérdida

La actriz María José Necochea -quien dio vida a Angélica en Verdades Ocultas-comunicó a través de sus redes sociales el sensible fallecimiento de un cercano familiar.

A través de un extenso texto, la artista rindió homenaje a su abuelo Benito, clarificando que no sufrió de coronavirus.

“No puedo más que darle gracias a la vida por haber tenido la fortuna de ser tu nieta, por haber gozado las mayores risas y tonterías del mundo contigo, por poder avanzar una cuadra y saber que podía abrazarte siempre, por aprender de ti el martillo y el agorex , por haber llegado a clases todos los días de tu mano y con una “marraquetita recesión” en la otra, por aprender a reír de las cosas más idiotas , por conocer la nobleza en tu mirada , la rectitud en tus manos fuertes y la bondad en tu sonrisa”, partió señalando la actriz.

“Gracias doy por que no fue este maldito virus el que te llevo hoy , si no simplemente el abrazo de tu Irmita en un solo y tranquilo suspiro que te cerro los ojitos“, dijo.

“Gracias por dejarme vestirte de traje con tu corbata y tu pañuelo en mano y abrazarte fuerte y bien besado en tu último día con nosotros . Gracias porque muchos hoy parten sin poder recibir ese abrazo y ese beso que no me habría perdonado no darte”, agregó.

“Te amaré por siempre mi Benito del alma , ya podremos despedirte como se debe y brindar por el gran hombre , padre , marido , hijo , hermano , suegro , tata , bistata , padrino , compadre y amigo que la vida nos pudo dar . Vuela alto , has salud y descansa como te mereces , aquí yo te llevo cada día”, cerró.