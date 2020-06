Hasta las lágrimas: Hotuiti Teao no logró contenerse con el emotivo saludo de su hijo mayor en “La Divina Comida”

Durante la noche de este sábado Chilevisión emitió un nuevo capítulo de la sexta temporada de “La Divina Comida” donde participaron el actor Juan José Gurruchaga, Hotuiti Teao y las modelos argentinas Paula Bolatti y Sabrina Sosa.

El ingeniero comercial de origen rapanui protagonizó uno de los momentos más emotivos de la velada luego de ver un video donde apareció su hijo junto a Francisca Ayala, su esposa.

Sebastián, quien nació mucho antes de que la pareja se casara, le envió un afectivo saludo al ex “Gigantes con Vivi”, quien no logró contenerse y se emocionó hasta las lágrimas.

“Te quería mandar un saludo ya que eres parte de mi vida, eres mi padre, la persona que me crió y formó, que me entregó todos los valores que tengo hoy. Te amo mucho y gracias por todo el apoyo incondicional que me has dado desde que nos conocimos”, fueron las palabras de Sebastián Teao.

