“Deberías avergonzarte”: La furia de Lisandra Silva ante desubicado comentario sobre su hijo recién nacido

View this post on Instagram

Desde que llegaste muchas cosas dejaron de importar. Te convertiste en el epicentro de nuestras vidas. Ser madre es el regalo más grande que Dios me ha dado. Nada, absolutamente nada se compara contigo. Te amamos Noah. Te amamos demasiado 🤍🕊 .( Derechos de Copyright) – no usar o repostar –