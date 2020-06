Karol Lucero recibió dura crítica en medio de la pandemia y él no dudó en contestar

Por estos días, el animador de televisión Karol Lucero se encuentra enfocado en sus proyectos personales: su libro “Like” y su proyecto de “Ayuda al Prójimo“.

Sobre este último proyecto, Lucero se ha mantenido sumamente activo, entregando ayuda a las familias más vulnerables de Chile, que se han visto afectadas a nivel económico por la pandemia de coronavirus que se registra en el país.

Y es en este contexto que el exintegrante del matinal de Mega, “Mucho Gusto”, recibió una dura crítica por medio de sus redes sociales, de parte de un usuario que le escribió lo siguiente: “Quédate en casa, irresponsable”.

Ante esto, el animador no dudó en contestar y lo hizo de la siguiente forma: “Sería más irresponsable no llevar comida a la gente que por más de un mes no puede generar para poder comer y si tomo las medidas de seguridad opto por ayudar y no solo quedarme en la casa disfrutando de mis privilegios“, dijo de forma categórica.

Revisa acá la respuesta del animador: