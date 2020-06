Mujer que inspiró a “Belma” en la teleserie “Verdades Ocultas” se encuentra en estado grave tras contagiarse con Covid-19

View this post on Instagram

Amigos , esta mujer maravillosa se llama Frdos, es la persona que inspiró mi personaje de #belma en #verdadesocultas , hoy pido a todos que le manden todas las energías positivas , fuerzas , oraciones o cuál sea su creencia , para que se mejore . Está hospitalizada con ventilador . Todos por Frdos. • @mega.tv @teleseries_mega #verdadesocultas #100diasparaenamorarnos #coronavirus #covid19