“No quería ir al programa”: Sabrina Sosa se quebró al recordar su paso por Yingo

La modelo argentina Sabrina Sosa recordó lo que fue su paso por el programa juvenil, Yingo, espacio televisivo en el que la trasandina, según ella, no la pasó bien e incluso, no quería aparecer en cámara.

En un nuevo capítulo de La Divina Comida de Chilevisión, Sosa reveló todo lo mal que la hicieron pasar sus compañeras en la televisión.

“Cuando ves las caras con las que te miran tus colegas es como ‘trágame tierra’. Hoy me río, pero en su momento lo pasaba mal, porque todas te odiaban y no sólo era para la cámara. Quería tener una partner, una amiga”, dijo y sorprendió a los demás invitados.

“No quería ir al programa, me sentía mal. Después fui al ‘Morandé con compañía’, pero no tenía tetas y tenía el pelo castaño”, agregó.

En ese contexto y en el presente que se vivía en ese entonces en la televisión chilena, la argentina pensó que no tenía posibilidades y quiso regresar a su país, pero, sin embargo, fue Kike Morandé, quien la convenció a quedarse.

“Me emociona, porque él creyó más en mí, que yo misma”, cerró en medio de las lágrimas en sus ojos.